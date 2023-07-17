В Уфе автобус №110С с 20 пассажирами в салоне врезался в столб

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Маршрутный автобус №110С врезался в столб электропередач в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. По информации ведомства, в салоне общественного транспорта в момент аварии находились 20 пассажиров.

Авария была зафиксирована 17 июля днем. По предварительной версии, 56-летнему водителю «НефАЗа» стало плохо за рулем и он потерял управлением над автобусом. Известно, что пострадавших в ДТП нет.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

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