Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:05

В Уфе автобус №110С с 20 пассажирами в салоне врезался в столб

Начато разбирательство
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Маршрутный автобус №110С врезался в столб электропередач в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. По информации ведомства, в салоне общественного транспорта в момент аварии находились 20 пассажиров.

Авария была зафиксирована 17 июля днем. По предварительной версии, 56-летнему водителю «НефАЗа» стало плохо за рулем и он потерял управлением над автобусом. Известно, что пострадавших в ДТП нет.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.