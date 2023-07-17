Житель Башкирии 8 лет жил под именем умершего знакомого и похитил у односельчан 1,2 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии перед судом предстал 69-летний мужчина, который восемь лет жил под чужим именем. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в 2015 году мужчина переехал в Зианчуринский район и представлялся там персональными данными своего умершего знакомого. Со многими односельчанами у него сложились хорошие отношения. С мая 2022 по февраль 2023 года, пользуясь доверием, обвиняемый занял в долг у восьми граждан более 1,2 миллиона рублей, хотя никакой возможности вернуть деньги у него не было.

Мужчина полностью признал свою вину. Кугарчинский межрайонный суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также взыскал с него сумму причиненного ущерба.

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