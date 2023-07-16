В Башкирии из реки Ай извлекли таинственную находку

Фото: "Дуванский вестник"

В селе Месягутово местный житель извлек со дна реки Ай двухметровый адмиралтейский якорь. О необычной находке Дамира Нуриева рассказывает издание «Дуванский вестник». По словам мужчины, он уже 8 лет занимается подводной охотой и часто находит на дне занятные вещицы.

– Сначала обратил внимание на растительность, там обычно много рыбы водится. Потом вижу – что-то лежит. Осмотрел со всех сторон и понял – двухлапый якорь! Шагами отмерил – более двух метров! – рассказывает о своей находке месягутовец.

По мнению Дамира Нуриева, этот якорь мог принадлежать какой-то грузовой барже, которые сплавлялись по реке вплоть до середины прошлого века. Адмиралтейский якорь отличается от других тем, что зарывается глубоко в дно и надежно удерживает судно на месте.

Якорь со дна тянули с помощью «Нивы», а потом и трактора. Сам же мужчина решил отдать свою находку администрации, предложив соорудить для реликвии специальный постамент и установить ее на обновленной набережной. Сейчас якорь очистят от ракушек и ржавчины, после чего покрасят. Также сотрудники администрации надеются обнаружить клеймо, с помощью которого можно будет узнать, где и когда был изготовлен якорь.

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