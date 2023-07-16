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Радий Хабиров рассказал о лучшей акушерке России, которая работает в Белебеевском роддоме. Ирина Кукушкина стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 2023». Окончив уфимское медучилище, женщина сначала работала в уфимском роддоме №4, а в сентябре 1989 года пришла в Белебеевский родильный дом, где трудится и по сей день. За эти годы Ирина Кукушкина помогла появиться на свет 5,5 тыс. детей, включая и собственного внука, которому сейчас уже 1,5 года. А еще женщина одновременно преподает и в Белебеевском медколледже, где передает студентам свои знания и бесценный опыт.

– Грамотная, дисциплинированная, требовательная к себе и другим, добросовестная и неравнодушная к чужой боли – такими и должны быть наши медицинские работники, - отметил Радий Хабиров, поздравляя Ирину Кукушкину с победой в конкурсе.