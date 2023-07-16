Радий Хабиров рассказал, как повысить эффективность поисков пропавших людей

Фото: glavarb.ru

Накануне в Уфимском районе состоялась церемония открытия межрегиональных учений волонтерских спасательных отрядов «Лиза Алерт», в которой принял участие и глава Башкирии. Радий Хабиров поблагодарил волонтеров за их непростую и ответственную миссию – например, только в прошлом году в республике с помощью поисковиков были найдены 500 пропавших людей.

Также Радий Хабиров поделился предложениями, как можно повысить эффективность поисков пропавших людей. В частности, он поручил региональному Госкомитету по ЧС активнее сотрудничать с волонтерами «Лиза Алерт».

– Важно координировать усилия, взаимодействовать друг с другом. Объединение ресурсов должно помочь в тяжелой ситуации поиска людей, если она возникнет, – уточнил руководитель региона, а заодно предложил рассмотреть возможность подачи заявок от отряда на получение специальных грантов для организации дополнительного обучения поисковиков.

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