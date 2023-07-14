В Башкирии в ДТП с Nissan Qashqai погибла водитель Volkswagen Jetta

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 14 июля, в Белорецком районе Башкирии в ДТП погибла водитель иномарки. Подробности происшествия рассказали пресс-службы ГИБДД и МЧС республики.

Авария случилась на 104 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Здесь столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и Nissan Qashqai. На помощь пострадавшим поспешили возвращающиеся в пункт постоянной дислокации после тушения пожара в Белорецком районе сотрудники МЧС. Они стали свидетелями произошедшего ЧП и сразу же приступили к оказанию первой помощи.

фото: МЧС РБ

Спасатели извлекли водителя автомобиля «Фольксвагена», женщину совместно с медиками пытались реанимировать, но, к сожалению, она скончалась. Медицинская помощь также потребовалась двум пассажирам «Джетты» и водителю «Ниссана».

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.

фото: МЧС РБ

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