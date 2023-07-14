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НовостиОбщество14 июля 2023 12:45

В Башкирии открыли центр подготовки операторов беспилотников

Курсы рассчитаны на тех, кто намеревается отправиться в зону СВО
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Башкирии открыли центр тактической подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Об этом рассказал Telegram-канал «Подслушано в Башкирии».

Курсы предназначены для тех, намеревается отправиться в зону специальной военной операции в составе Министерства обороны Российской Федерации.

Обучение будет проходить в палаточном лагере под Уфой. Курсы будут проводить инструкторы с реальным боевым опытом в зоне спецопреации.

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