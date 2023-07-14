В Башкирии открыли центр подготовки операторов беспилотников

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Башкирии открыли центр тактической подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Об этом рассказал Telegram-канал «Подслушано в Башкирии».

Курсы предназначены для тех, намеревается отправиться в зону специальной военной операции в составе Министерства обороны Российской Федерации.

Обучение будет проходить в палаточном лагере под Уфой. Курсы будут проводить инструкторы с реальным боевым опытом в зоне спецопреации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.