В Уфе из-за пожара в закусочной эвакуировали 40 человек

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 14 июля, в Октябрьском районе Уфы произошел пожар в закусочной. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Происшествие случилось на Лесотехникума. На место ЧП прибыли четыре пожарные машины. Из здания было эвакуировано 40 человек. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

МЧС Башкирии рассказала, что пожар удалось локализовать меньше чем через 20 минут после поступления сообщения об инциденте.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.