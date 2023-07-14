Фото: Рустем АХУНОВ

Уфу признали одним из самых зеленых городов-миллионников России. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

К такому выводу пришли ученые Евразийского научно-образовательного центра. В группу исследователей вошли специалисты из БГПУ имени Акмуллы, Уфимского института биологии УФИЦ РАН и БашГАУ.

Ученые долгое время изучали состояние различных видов деревьев в урбанизированной среде, их пространственную характеристику, их количество, а также оценивали доступность насаждений для жителей разных районов столицы республики.

По итогу анализов выяснилось, что зеленые насаждения Уфы занимают около 35% площади города. Оценка их по индексу NDVI (нормализованный вегетационный индекс) показала, что большинство насаждений находится в хорошем состоянии.

Результаты исследований были опубликованы в международном журнале Forests, индексируемом в базе данных Web of Science.

– Их большая научная работа поможет решить проблему озеленения современных мегаполисов и тиражировать методику и на другие города мира, – считает Максим Забелин.

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