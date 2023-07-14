В Башкирии из-за пьяного водителя ВАЗ-2121 без прав погибла женщина

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 13 июля, в Кармаскалинском районе Башкирии в ДТП погибла женщина. Подробности случившегося рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в деревне Кабаково. 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2121 не справился, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате происшествия пассажирка, ровесница мужчины, получила тяжелейшие травмы. К сожалению, она скончалась по дороге в медучреждение.

Сотрудники дорожной полиции установили, что у водителя нет водительских прав. Кроме того, в момент ДТП он был пьян. Результат медосвидетельствования составил 0,556 мг/л.

По факту ЧП в настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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