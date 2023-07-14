До 30 сентября в Уфе ограничат движение на участке улицы 50 лет СССР

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до 30 сентября ограничат движение на участке улицы 50 лет СССР. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта будет ограничено на участке местного проезда напротив дома №50 по улице 50 лет СССР в сторону Молодежного бульвара. На территории проводится ремонт тепломагистрали. Рабочие укладывают новые трубопроводы диаметром 500 мм в пенополиуретановой изоляции вместо изношенных.

Власти столицы Башкирии просят жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимым работам и временным неудобствам, а также рекомендуют заблаговременно планировать свой маршрут передвижения.

– Ремонтные работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения потребителей и непрерывного обеспечения тепловой энергией жилого сектора, – отметили в мэрии Уфы.

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