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НовостиПроисшествия14 июля 2023 5:27

В Башкирии задержали таксиста, который был пьян и под наркотиками

Инцидент случился в Салавате
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Салават ГИБДД задержала таксиста, который управлял автомобилем, будучи нетрезвым. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Сотрудники ДПС остановили на бульваре Монтажников Lada Granta. 48-летний водитель, судя по внешним признакам был пьян: у него покраснело лицо, и он невнятно разговаривал. Результаты медосвидетельствования показали наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе 0,343 мг/л. Также исследования дали положительный результат на наличие наркотиков в организме.

Предварительно было установлено, что мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа, хотя не имел специального разрешения для этого.

Было возбуждено административное расследование, санкция по которой влечет лишение права управления сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль нарушителя задержан и помещен на спецстоянку.