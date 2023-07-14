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НовостиОбщество14 июля 2023 3:34

В Башкирии простились с погибшим в СВО Андрияном Ивановым

Он был посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ilgis_muhamedzyanov

Фото: vk.com/ilgis_muhamedzyanov

Сегодня, 13 июля, в Давлекановском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Андрияном Ивановым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.

Андриян Валериевич был посмертно награжден орденами Мужества и генерала Минигали Шаймуратова.

– Выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрияна Валериевича, – написал в своей публикации руководитель администрации Давлекановского района.

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