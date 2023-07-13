Путин назначил нового судью Верховного суда Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 июля, президент России Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Глава государства пописал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Согласно документу, судьей Верховного Суда Башкирии назначена Ирина Толмачева. Также назначение получила Гульназ Мухаметьянова – она стала судьей Советского районного суда Уфы

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