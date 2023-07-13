В Башкирии определили 19 импортозамещающих проектов

Фото: pravitelstvorb.ru

В Башкирии определили инвестиционные проекты, подходящих под критерии импортозамещения. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

Аналитическая группа Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России вместе с Ассоциацией кластеров Башкирии в ходе визита в Уфу, Салават, Ишимбай, Стерлитамак и провела переговоры с 17 промышленными предприятиями, в результате которых определила 19 импортозамещающих проектов.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, в приоритете находятся те кластеры, в которых реализуются не менее трех импортозамещающих проектов.

– Это возможность получить долгосрочные кредиты со ставкой не более чем 3-5% на срок до 15 лет, снижение страховых взносов до 7,6%, субсидии до 150 миллионов рублей на закуп стартовой партии. Ставится цель упростить администрирование промышленных предприятий-участников, снизить количество проверок. И, что немаловажно, обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию промышленных кластеров, – заявил чиновник.

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