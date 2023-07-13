Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии сбор урожая стартовал раньше срока. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, зерновые и зернобобовые во многих районах Башкирии в текущем году созрели на 10 дней раньше привычных сроков. Это произошло, как утверждает Хабиров, из-за раннего начала посевной и июльской жары.

В настоящее время в Стерлитамакском, Зианчуринском, Аургазинском, Давлекановском, Илишевском, Кармаскалинском, Мелеузовском районах аграрии убирают озимую пшеницу, горох и озимый рыжик.

Первая тысяча гектаров полей с новым урожаем, поведал глава республики, уже скошена. Кроме того, было намолочено более двух тысяч тонн зерна. Всего власти региона планируют убрать 1,76 миллиона гектаров с зерновыми и зернобобовыми культурами.

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