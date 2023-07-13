В Уфе из железнодорожного состава сделают интерактивный музей

Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

В парке Демского района Уфы из железнодорожного состава сделают интерактивный музей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации района Антон Тарасов.

Вчера, 12 июля, вагон доставили в Дему, но пока еще не в сам парк. Перед транспортировкой и установкой, как поведал Тарасов, будет проведен косметический ремонт состава.

Как утверждает глава района, для перемещения вагона массой более 12 тонн со станции Чишмы потребовалось большое количество техники, а также участие как коммунальных служб района, так и сотрудников железной дороги.

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