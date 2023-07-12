В Уфе на «Стройчасе» обсудили график, по которому достроят проблемные дома

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В среду, 12 июля, в Доме республики прошел очередной «Строительный час», на котором обсуждались вопросы, касающиеся восстановления прав обманутых дольщиков. В гастоящий момент их общее число в республике достигло 2,2 тысячи человек. Также в обсуждении приняли участие и представители федерального Фонда развития территорий.

Как уточнил в своем докладе заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов, с начала 2023 года из единого реестра долгостроев уже исключили 11 объектов, сейчас же в «проблемном» списке остается 31 дом. При этом восстановление нарушенных прав дольщиков ведется сразу по нескольким направлением. Например, 12 домов от компаний «Госстрой» и ЖК «Цветы Башкирии» будут достроены за счет республиканского бюджета, а заветные ключи от квартир получат 1,3 тысячи уфимцев.

Еще 388 дольщиков, которые хотели купить жилье в ЖК «Миловский парк» получат денежные компенсации от федерального Фонда развития территорий. Также за счет федеральных средств будет завершено строительство двух домов в селе Миловка Уфимского района и одного дома СК «Квартал» в Уфе. По оставшимся домам соответствующее решение будет принято до конца 3 квартала 2023 года.

- Важно сохранять активную позицию всех заинтересованных сторон, чтобы четко соблюдать график строительства и ввода объектов в эксплуатацию, – подчеркнул Радий Хабиров.