В Уфе двое рабочих чуть не погибли от удара током

Фото: Рустем АХУНОВ

В Кировском районе Уфы двое рабочих чуть не погибли от удара током. Об этом рассказали в республиканском МЧС

ЧП произошло в районе реконструкции улицы Рабкоров. Двоих мужчин во время проведения земляных работ ударило током. На одном из них даже вспыхнула одежда. Обоим потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, рабочие были госпитализированы в ожоговый центр. Врачи оценивают состояние одного из мужчин 19 лет как крайне тяжелое, ожоги составляют 80 процентов тела, второй мужчина 42 лет получил ожоги на 20 процентах тела и находится в состоянии средней тяжести.

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