В реке Уфа едва не утонули два 23-летних студента из Индии

Фото: Влад Комяков

Вчера вечером, 11 июля, в Уфе едва не утонули два студента из Индии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

23-летние парни купались в необорудованном месте. Оба вознамерились переплыть Уфимку, но на середине водоема устали. Они зацепились за бакен и стали звать на помощь. Спасатели с пляжа «Берег солнца» услышали их, подплыли к ним на катере и доставили незадачливых пловцов на берег. Медицинская помощь студентам не понадобилась.

УГЗ столицы Башкирии напомнило, что купаться необходимо только в оборудованных пляжах и только в трезвом состоянии. Также ведомство настоятельно рекомендует ни в коем случае не переплывать реки.

– Даже если вы хорошо плаваете, это не значит, что вы стопроцентно доберетесь до противоположного берега. Ведь есть много факторов, благодаря которым можно пойти на дно – и плавательные навыки вас не спасут: течение, сильный ветер, курсирующие суда, водовороты, рыболовные сети и т. д., – заявили в Управлении гражданской защиты Уфы.

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