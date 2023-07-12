В Башкирии толпа мужчин напала на черную BMW

Фото: Соцсети

В Илишевском районе Башкирии толпа мужчин напала на черную BMW. Пользователи социальных сетей поделились видео с места происшествия.

Инцидент случился в селе Верхнеяркеево. На кадрах опубликованной видеозаписи запечатлено, как несколько агрессивных мужчин наносят повреждения пытающейся спешно уехать от них иномарке. В ход шли удары ногами, брошенные камни и пустые бутылки, а один из нападавших даже залез на автомобиль и принялся топтать его ногами. В конце записи можно увидеть, что BMW удалось скрыться от агрессоров.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что в полицию сообщений по факту случившегося не поступало. Правоохранители провели проверку и установили водителя иномарки. Согласно предварительным данным, между ним и несколькими местными жителями случился конфликт на фоне личной неприязни.

– Водитель данной автомашины от каких либо претензий отказался. Проверка продолжается, – заявили в МВД.

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