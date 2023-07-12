В Башкирии в ДТП погибла пассажирка Volkswagen Caravelle

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 11 июля, в Башкирии в ДТП погибла пассажирка иномарки. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, авария случилась на 170 километре Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. 36-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Известно, что в салоне автомобиля находились пять человек. Три пассажира получили травмы, одна из них, 51-летняя женщина, от полученных увечий скончалась на месте.

– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются, – сообщила дорожная полиция республики.

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