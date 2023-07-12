В Уфе врачи прооперировали 11-летнего мальчика с тяжелой травмой позвоночника

Фото: vk.com/gdkb17ufa

В Уфе врачи Городской детской клинической больницы прооперировали 11-летнего мальчика с тяжелой травмой позвоночника. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Подросток, по словам его родителей, во время катания на велосипеде, съезжая с горки, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик поступил в стационар, с помощью компьютерной томографии был выявлен перелом первого поясничного позвонка со смещением заднего отломка в позвоночный канал.

Опасность диагноза заключалась в том, что отломленная часть позвонка может смещаться и повредить спинной мозг. Это может влечь за собой грубые неврологические нарушения в функционировании нижних конечностей и органов таза.

Мальчику провели транспедикулярную фиксацию позвоночника – операцию, при которой позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов – транспедикулярных винтов.

– Транспедикулярная фиксация относится к числу сложных хирургических вмешательств, требующих ювелирной точности от травматолога-ортопеда. Благодаря своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи, ребенку удалось избежать угрожающих жизни осложнений, – поведала пресс-служба ГДКБ №17.

Через сутки после операции подросток смог встать на ноги и самостоятельно передвигаться по палате.

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