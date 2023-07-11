В мэрии Уфы перечислили самые популярные пляжи города

Лидирующие позиции занимает пляж на озере Кашкадан, который посетили более 45 тысяч отдыхающих Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 11 июля, в уфимской администрации под руководством мэра Ратмира Мавлиева состоялось оперативное совещание, на котором была озвучена статистика по посещаемости популярных пляжей города. Информацию представил начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов.

Лидирующие позиции занимает пляж на озере Кашкадан, который посетили более 45 тысяч отдыхающих. Второй в списке – пляж «Берег Солнца», который также находится в микрорайоне Сипайлово на реке Уфе, его предпочли 22,1 тысячи человек. Замыкает тройку пляж «Солнечный» на реке Белой – 18,6 тысячи горожан. Четвертое и пятое место закрепили пляжи «Райский берег» (13 тысяч гостей) и «Песчаный» (6,5 тысячи).