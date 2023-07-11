В Башкирии сотрудники ГИБДД оказали помощь на дороге министру культуры

фото: vk.com // Амина Шафикова

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова столкнулась с технической неисправностью автомобиля по дороге из Сибая в Уфе. Поездку пришлось прервать и остановиться на обочине «с открытым капотом», что привлекло внимание сотрудников ГИБДД. Об этом она сообщила на своей странице в одной из социальных сетей.

– Если бы не они – сидеть бы нам неизвестно сколько времени в горах без связи, – отметила чиновница.

Она добавила, что помощь ей и ее спутникам оказали сотрудники ГИБДД Ильназ Саматов и Данил Кузнецов.

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