В Башкирии в заливе Золотарева утонула 14-летняя девочка

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 10 июля, в Караидельском районе Башкирии в заливе Золотарева реки Байкиутонула 14-летняя девочка. Об этом рассказали в социальных сетях местные жители.

Очевидицы трагедии поведали, что три несовершеннолетние девочки шагали по дну реки, как вдруг на середине водоема две из них ушли под воду. Одну успели вытащить, а вторую, к сожалению, спасти не удалось. Позже, как сообщила пресс-служба МЧС республики, погибшую обнаружили водолазы.

– По сообщению выехал следователь Следственного комитета, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщила «КП-Уфа» пресс-служба СК Башкирии.

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