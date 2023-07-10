11 июля в Уфе из-за велогонки перекроют участки улиц Первомайская и Комарова

Фото: ufacity.info

Завтра, 11 июля, в Уфе из-за проведения Всероссийских соревнований по велоспорту перекроют участки нескольких улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Для обеспечения безопасности граждан с 08:00 до 15:00 будут перекрыты проезд от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону, участок Комарова от дороги к СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, участок Первомайской от Кольцевой до Комарова.

На время проведения мероприятия будет изменен маршрут движения троллейбусов:

– №4 «Троллейбусное депо № 2 – Северный автовокзал» – по Первомайской до детской библиотеки – Ульяновых – Кольцевая и далее по маршруту;

– №15 «Уфимский ДОК – Стадион «Нефтяник» – по Кольцевой – Ульяновых – Первомайская и далее;

– №22 «Ледовый дворец «Уфа – Арена» – Колхозный рынок» – от центра города до бульвара Славы.

Власти столицы Башкирии просят жителей и гостей города в связи с ограничениями заранее планировать маршрут своего движения.

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