В Уфе до 17 июля перекрыли участок улицы Кольцевая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 10 июля, в Уфе перекрыли участок улицы Кольцевая. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Из-за капитального ремонта газопровода на участке улицы от Первомайской до Космонавтов до 17 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на половине проезжей части.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

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