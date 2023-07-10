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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:58

В Уфе в ДТП с Nissan Almera и Lada Largus пострадали ребенок и 5 взрослых

Авария случилась на перекрестке Новомостовая-Ветошникова
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня утром, 10 июля, в Кировском районе Уфы в ДТП пострадали шесть человек. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на перекрестке улиц Новомостовая и Ветошникова. 39-летний мужчина за рулем Nissan Almera столкнулся Lada Largus. В результате произошедшего пострадали один несовершеннолетний ребенок и пять взрослых – все пассажиры «Ларгуса». Их с травмами доставили медучреждение.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские и сотрудники экстренных служб. По факту инцидента начато разбирательство.

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