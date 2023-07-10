В Башкирии за сутки поймали 67 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошедшие сутки поймали 67 пьяных водителей. Об этом в своем Telegram-канале глава рассказал региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Как отметил в своей публикации руководитель ведомства, шестеро задержанных и раньше садились за руль, будучи пьяными.

По словам Владимира Севастьянова, предотвратить трагедии на автодорогах возможно только благодаря совместным усилиям властей и граждан. В связи с этим главный автоинспектор республики призвал сообщать о фактах нарушения ПДД пьяными водителями или пешеходами по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279-32-92, а также в Telegram @GIBDDRB_02bot.

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