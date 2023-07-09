Приехавший на попутке из Татарстана Александр Матвеев пропал без вести в Башкирии

фото: vk.com // ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"

38-летний Александр Матвеев доехал на попутке из татарского города Набережные Челны до Башкирии и пропал без вести. Последний раз его видели 5 июля в три часа ночи на трассе М-7 около села Верхнеяркеево. Оттуда он намеревался так же на попутном транспорте добраться до Уфы. Об этом сообщила поисковая организация «Василиса». Там отметили, что мужчину разыскивает Управление МВД по Набережным Челнам.

Приметы пропавшего: на вид – 38-40 лет, среднее телосложение, серые глаза, темно-русые волосы, носит очки в черной оправе.

Был одет в светлую футболку с рисунком на груде, серые брюки, черные полуботинки с белой подошвой, за спиной был коричневый рюкзак, а на руке – часы.

фото: vk.com // ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"

Всех, кто знает о местонахождении Матвеева, просят обратиться по телефону +7 927 412 69 99 или +7 919 697 33 96.

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