В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на работе скончались 28 человек

В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на рабочем месте пострадали 511 человек, 28 из них – скончались

В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на рабочем месте пострадали 511 человек, 28 из них – скончались. Данные о производственном травматизме опубликовал Башстат.

Самыми опасными для работы сферами экономической деятельности были названы обрабатывающее производство (180 пострадавших в несчастных случаях, восемь погибших), транспортировка и хранение (77, три), строительство (64, восемь), здравоохранение и социальные услуг (56) и добыча полезных ископаемых (50, три).

По информации статистического ведомства, с 2010 года наибольшее число людей пострадало и погибло на работе в 2012-м: тогда травмы получили 1 084 человека, 64 из которых – скончались.

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