Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2023 12:13

В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на работе скончались 28 человек

Всего пострадали 511 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на рабочем месте пострадали 511 человек, 28 из них – скончались

В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на рабочем месте пострадали 511 человек, 28 из них – скончались

В Башкирии в 2022 году из-за несчастных случаев на рабочем месте пострадали 511 человек, 28 из них – скончались. Данные о производственном травматизме опубликовал Башстат.

Самыми опасными для работы сферами экономической деятельности были названы обрабатывающее производство (180 пострадавших в несчастных случаях, восемь погибших), транспортировка и хранение (77, три), строительство (64, восемь), здравоохранение и социальные услуг (56) и добыча полезных ископаемых (50, три).

По информации статистического ведомства, с 2010 года наибольшее число людей пострадало и погибло на работе в 2012-м: тогда травмы получили 1 084 человека, 64 из которых – скончались.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.