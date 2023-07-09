В Башкирии благодаря соседке из горящего дома спаслись мать с тремя детьми

фото: МЧС РБ

В Караидельском районе Башкирии благодаря соседке при пожаре в жилом доме спаслись мать с тремя маленькими детьми. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел в половине третьего ночи 9 июля в деревне Тайкаш. На улице Дружбы загорелся бревенчатый дом, где жила многодетная семья: женщина и трое ее детей семи, девяти и 11 лет.

– Все в доме спали, по счастливой случайности соседка, почувствовала запах гари и вышла на улицу, там она увидела, как горит веранда у их соседей, немедленно побежала к горящему дому и начала стучать в окно, – передали в экстренном ведомстве.

Многодетная мать проснулась от шума и хотела выйти через дверь – но там уже все горело. Тогда она разбила окно, разбудила всех детей и передала их соседке на улицу. Затем женщина схватила документы и сама вылезла во двор. В происшествии никто не пострадал.

Пожар был локализован в 2:49. Спустя 16 минут спасатели ликвидировали открытое горение. Известно, что семья погорельцев пока будет проживать у родственников.

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