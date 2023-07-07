Солист ансамбля народного танца из Башкирии Ильнар Хатмуллин погиб в ходе СВО

Фото: vk.com/sibay_concert

Солист башкирского ансамбля народного танца «Сибай» Ильнар Хатмуллин погиб в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба Сибайского концертно-театрального объединения.

Коллеги вспоминают бойца как талантливого танцора, а также как отзывчивого, веселого, доброго человека.

– Таким он и останется в наших сердцах и в памяти. Коллектив Сибайского КТО выражает глубокое соболезнование родным и близким, – заявили в своей публикации сотрудники объединения.

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