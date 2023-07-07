Фото: Рустем АХУНОВ

ГИБДД Башкирии приступила к массовым рейдам среди водителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Проверки на уфимских, а также на муниципальных и республиканских автомобильных дорогах, пройдут на этих выходных. Сотрудники ДПС будут выявлять и пресекать грубых нарушения ПДД. Особое внимание специалисты уделят нетрезвым водителям.

Сегодня дорожная полиция столицы Башкирии проведет массовые проверки на Нагаевском шоссе, а завтра – на улице Комсомольская.

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