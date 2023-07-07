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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:50

В Уфе женщина на иномарке сбила 8-летнего ребенка

Авария произошла вечером 6 июля
Альбина Клековкина
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 6 июля, в Уфе произошло ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Приблизительно в 7 часов вечера женщина за рулем Volkswagen Polo допустила наезд на мальчика восьми лет. Авария произошла напротив дома №22 по улице Мубарякова.

Ребенок, прогуливаясь во дворе, катался на самокате. Женщина, выезжая с придомовой территории на иномарке в сторону улицы Авроры, сбила его. Мальчик отделался ушибами. По факту инцидента начато расследование.

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