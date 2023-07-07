39-летний житель Уфы утонул в озере Теплое

Фото: УГЗ Уфы

Вчера вечером, 6 июля, в уфимском озере Теплое утонул 39-летний мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

К спасателям обратилась супруга погибшего. Она рассказала, что на берегу отмечалось семейное торжество. В какой-то момент мужчина с другом решили окунуться, но на берег обратно вернулся лишь приятель.

На место ЧП была направлена водолазная группа поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Специалисты обнаружили тело мужчины на глубине три метров в 25 метрах от берега.

Как сообщает УГЗ, место, где случилась трагедия, не оборудовано, а на берегу установлен аншлаг «Купание запрещено!». Друг покойного утверждает, что погибший перед заплывом пил крепкий алкоголь.

– Не купайтесь в местах, которые для этого не предназначены, тем более в состоянии алкогольного опьянения! Если вам понадобится помощь, оказать ее будет некому! – призвали жителей и гостей Уфы в УГЗ.

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