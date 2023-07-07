В Уфе из-за оставленной в розетке зарядки от телефона выгорела квартира

фото: МЧС РБ

Сегодня, 7 июля, в Уфе из-за оставленной в розетке зарядки от телефона загорелась 2-комнатная квартира. Инцидент произошел на четвертом этаже жилого дома по улице Первомайской. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

При возникновении пожара по лестнице из дома самостоятельно эвакуировались шесть жильцов, в том числе два ребенка. Спасатели прибыли на место происшествия через две минуты после поступления тревожного вызова. Они спасли из зоны воздействия пожара еще четырех человек.

– Открытого горения удалось ликвидировать в течение 15 минут. К тушению привлекались 11 человек и 4 единицы техники, – передали в экстренном ведомстве. – Квартира сильно выгорела, а причиной пожара стала оставленная зарядка от телефона, подключенная в удлинитель.

Расследованием пожара занимается дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.