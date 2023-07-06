Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе строительства «Южных ворот» города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как продвигается строительство «Южных ворот» города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как продвигается строительство «Южных ворот» города. Сити-менеджер поделился последними новостями с объекта в своих соцсетях 6 июля.

– Подрядная организация завершила работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода. Для строительства съездов транспортной развязки открыли движение под путепроводом, – написал градоначальник.

Напомним, проект «Южные ворота» предусматривает реконструкцию улицы Пугачева, строительство дороги на Генерала Рыленко и развязки на их пересечении. Стоимость объекта составляет порядка 2,6 млрд рублей. Его планируется завершить в 2024 году – к 450-летнему юбилею Уфы.

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