В Башкирии 7 июля закроют движение на трассе М-5 «Урал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра утром, 7 июля, в Башкирии полностью ограничат движение транспорта на 108+868 километре дороги М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (в районе села Аксеново). Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничительные меры, которые продлятся с 11:00 до 15:00, будут введены в связи производственными работами на железнодорожном переезде Аксеново – Глуховская на 1466 километре Аксаковской дистанции пути.

Власти предоставили варианты проезда данного участка:

– с Уфы в Белебей через Раевку - Пахарь - Анненково - Белебей;

– с Белебея в Уфу через Анненково - Пахарь - Раевку;

– с Уфы в Бижбуляк через Раевку - Аксеново - Иршат - Усак-Кичу - Чулкан - Бижбуляк;

– с Бижбуляка в Уфу через Чулкан - Усак-Кичу - Иршат - Аксеново - Раевка.

Минтранс Башкирии призвал граждан соблюдать внимательность и осторожность.

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