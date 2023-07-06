На диком пляже в Уфе утонула 43-летняя женщина

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 6 июля, в уфимском микрорайоне Сипайлово утонула 43-летняя женщина. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Трагедия случилась на несанкционированном пляже. Погибшая вместе отдыхала с приятелем на берегу реки Уфы в месте, где был установлен аншлаг о запрете купания. Проигнорировав предупреждение, женщина все же решила искупаться и заплыла далеко от берега.

В какой-то момент она начала тонуть. Это заметил ее приятель, он ринулся на помощь, но, к сожалению, не успел. Предполагается, что женщина была пьяна.

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