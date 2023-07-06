Андрей Назаров проверил строительство Межвузовского студенческого кампуса

Фото: Правительство РБ

Накануне в Уфе прошло выездное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров затронул вопросы, касаемо общей дорожной карты реализации проекта. На сегодняшний день строительство идет полным ходом – выполнены работы по полному демонтажу всех перегородок, ведется укрепление грунта, устанавливаются колонны.

По словам Андрея Назарова, строители приступили к устройству вентиляции, обработке стяжек под полы и установке металлоконструкций для гипсокартонных перегородок.

В повестке дня чиновники также обсудили вопросы о ходе строительства второй очереди проекта. Все участники совещания прошлись по этажам стройки, лично проверили качество выполняемых работ.