В Башкирии из-за обрушения металлоконструкций погиб рабочий компании из Челябинска

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии из-за несчастного случая пострадали два рабочих компании из Челябинска. О происшествии рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент случился в минувшее воскресенье – 2 июля. На строительной площадке предприятия произошло обрушение монтируемых металлоконструкций, в результате которого пострадали 44-летний электрогазосварщик и 39-летний газорезчик, они получили увечья различной степени тяжести. Госпитализированный в Центральную районную больницу города Сибай сварщик впоследствии скончался.

Гострудинспекция совместно с региональным Ростехнадзором приступила к расследованию инцидента, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины случившегося.

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