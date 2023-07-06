В Башкирии водитель «Оки» скрылся с места ДТП после того, как погибла его пассажирка

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера, 5 июля, в Дюртюлиском районе Башкирии в ДТП погибла женщина. О происшествии рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась между селом Ангасяк и деревней Тарасовка. Водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением и врезался в дерево. На место ЧП выехали спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС и сотрудники других экстренных службы.

Согласно предварительной информации, в машине находилось два человека. Водитель скрылся с места происшествия, его пассажирка погибла. Тела погибшей зажало в поврежденном авто, сотрудникам службы спасения пришлось с помощью специальных инструментов доставать ее тело.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.

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