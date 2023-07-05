Пропавший в феврале 2022 года житель Уфы Тимур Денисов найден мертвым

Фото: Соцсети

В Уфе завершились трагедией поиски 31-летнего Тимура Денисова. Об этом рассказали активисты поисково-спасительного отряда «БашРегионСпас».

Мужчину начали искать еще 2 февраля прошлого года. В тот день он пропал при невыясненных обстоятельствах. Мужчина жил один, позвонил своим родным, ушел неизвестно куда, а затем перестал отвечать на телефонные звонки. Его семья сразу же обратилась в полицию.

– Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, – сообщили волонтеры сегодня.

Что произошло с мужчиной – не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.