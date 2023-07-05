В Башкирии 43-летний электромонтер разбился насмерть с высоты 8 метров

Фото: Рустем АХУНОВ

В Благовещенском районе Башкирии погиб 43-летний рабочий. О трагедии рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент случился в минувший понедельник, 3 июля, у выездных ворот формовочного цеха. При сборке последнего яруса передвижной сборно-разборной вышки электромонтер по ремонту и обслуживанию рухнул на пол с высоты восьми метров. Мужчина получил тяжелейшие травмы, от которых он впоследствии скончался.

По факту случившегося было начато расследование, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины происшествия.

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