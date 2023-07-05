22-летняя девушка из Уфы победила в конкурсе Top Model Global Model of the World 2023

Фото: Соцсети

22-летняя Рената Надршина из Уфы победила в конкурсе Top Model Global Model of the World 2023 в номинации «Топ-модель». Об этом она рассказала на своей личной странице в социальных сетях.

Конкурс проходил в Турции. Девушка призналась, что очень хорошо провела время и что ей удалось почерпнуть много нового для собственного развития. Однако уфимка отметила, что не осталась удовлетворена результатами конкурса: по ее словам, она способна на большее.

– Хочу занимать самые высокие места. Буду очень стараться, чтобы прийти к этому. Хочу в первую очередь поблагодарить свою семью за поддержку, особенно мою мамочку, которая приехала меня поддержать, – написала в соцсетях Рената Надршина.

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