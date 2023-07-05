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НовостиОбщество5 июля 2023 4:39

В Башкирии ищут пропавшую на прошлой неделе 15-летнюю Викторию Нуйкину

О местонахождении девушки ничего неизвестно с 30 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "Отклик"

фото: "Отклик"

В башкирском городе Салавате пропала 15-летняя Виктория Нуйкина. На прошлой неделе в пятницу, 30 июня, она вышла из дома в неизвестном направлении и ее местонахождение до сих пор остается неизвестным. Об этом 5 июля сообщил поисковой отряд «Отклик».

Приметы девушки: рост – 162 см, среднее телосложение, рыжие волосы средней длины, карие глаза.

Во что была одета, неизвестно.

Всех, кто видел Нуйкину или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8(987)106-06-01 («Отклик») или 02.

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