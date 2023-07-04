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НовостиОбщество4 июля 2023 15:05

В Башкирии простились с Салаватом Юмагужиным, который на СВО ценой жизни спас сослуживцев

Ему было 35 лет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/infoadm53

Фото: vk.com/infoadm53

Сегодня, 4 июля, в башкирском городе Межгорье прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Салаватом Юмагужиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Военнослужащий погиб в бою 31 мая. В ходе выполнения боевой задачи его контузило, но после оказания медицинской помощи, вернулся обратно в строй. Мужчине было 35 лет.

Сослуживцы вспоминают Юмагужина как надежного, доброго и отзывчивого человека.

– Всегда держал свое слово, беспрекословно выполнял приказы. Ценой собственной жизни спас сослуживцев. Он всегда был впереди, не зря у него был позывной «Ветер», – отозвался о бойце его командир.

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