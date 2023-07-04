В Башкирии 2-летний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера утром, 3 июля, в Ишимбайском районе Башкирии из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок. Об этом рассказала газета «Восход».

Как удалось выяснить журналистам, малыш выпал из окна в результате несчастного случая. На место происшествия были направлены сотрудники МВД и медики, которые госпитализировали ребенка в больницу города Салават.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что сейчас малыш находится в реанимации, врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

– Данный факт зарегистрирован в отделе МВД России по Ишимбайскому району. Сейчас полиция проводит проверку, – рассказала «КП-Уфа» пресс-служба МВД республики.

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